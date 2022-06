“Hasta para cantar estupideces hay que tener talento”: Nodal a Bad Bunny

"Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pendejadas y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como, 'Si tu novio no te mama el c*lo, pa’eso que no mame', pero hay que tener talento para hacerlo", dijo el mexicano a la citada publicación, en referencia directa a ‘Safaera’, uno de los éxitos más reconocidos de Bad Bunny.

El mexicano también fue enfático en asegurar que hay cosas en la vida más allá de “cantar de drogas y ropa”, criticando que el boricua, del mismo modo que muchos otros artistas de su corriente musical, enfocan el mensaje de sus canciones en esos elementos.

"Claro, las marcas, cantar de drogas y ropa está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad", agregó, comparando lo que intentan transmitir desde el regional mexicano con lo que se suele cantar en el del género urbano.