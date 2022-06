Charlotte Cardona, en el Teen Universe Colombia

Asimismo añade que “la preparación ha sido constante y más con la ayuda de todas las personas que han estado conmigo desde el día uno. Me he mostrado tal como soy”.

Cardona, desde muy pequeña ha estado vinculada al mundo del modelaje y los reinados. A los siete años de edad, participó en su primer concurso (Miss Chiquita Atlántico), luego a los 12 años en Miss Teen Barranquilla y ahora en el Teen Universe Colombia.

“Soy una niña llena de sueños y alegrías. Siempre voy a estar dispuesta a ayudar a los demás. He estado en el mundo de los reinados y el modelaje. Cada certamen de belleza en los que he participado me ha ayudado a tener más experiencia y me ha hecho crecer como persona. Amo practicar cada día las pasarelas y estar al tanto de las nuevas tendencias”, agregó la carismática joven.

Teen Universe Colombia es un concurso de belleza que busca promover espacios para la juventud, también sensibilizar socialmente en torno a la población que enfrenta diferentes problemáticas y realidades evidentes en Colombia y el mundo.

Entre los 15 y 19 años de edad se encuentra el rango de edad de las participantes a este certamen en Colombia.

“Quiero tratar de cambiar varias cosas, dejar de lado los complejos, los miedos y que muchas niñas se sientan identificadas con lo que he venido sembrando hasta el momento. Quiero llegar a ese concurso pisando firme, representando la alegría de una niña barranquillera”, afirma.

La oportunidad de participar en este certamen de belleza se dio un día cualquiera cuando la actual representante de Barranquilla había decidido no asistir a ningún otro concurso, pues quería enfocarse en otros proyectos.