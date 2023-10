Leer, un proceso que debe iniciar “lo antes posible”, dicen expertos

Precisamente estos dos tópicos fueron ahondados durante el ‘XI Seminario de Educación e Infancia’ realizado en la Universidad del Norte en el marco de la edición 26 de la Cátedra Europa. Allí estuvieron como invitados el doctor Stanislas Dehaene, neurocientífico cognitivo y la investigadora y directora del laboratorio de neuroimagen del desarrollo en NeuroSpin, Ghislaine Dehaene-Lambertz.

En ese sentido Stanislas Dehaene aseguró que “si no leemos nuestra civilización no existiría. Y, de alguna manera, no hemos prestado suficiente atención sobre cómo aprendemos a leer” y continuó mencionando que “el cerebro del niño es estructurado desde el nacimiento, tenemos plasticidad, es igual para todos”.