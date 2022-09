Caso Shakira y Santiago Alarcón: el acoso que se salió de control

El actor que ya ha incursionado en la presentación, ahora se anima a tener un espacio más íntimo, en el que tendrá personajes de impacto nacional como invitados para conocer sus historias, anécdotas y trabajo. ‘Si este sofá hablara’, un espacio de 30 minutos, es transmitido los martes a las 10:00 p. m., por Telemedellín. La primera vez que Alarcón se desenvolvió como presentador fue para el programa ‘Frente al espejo’ en 2020. “Esto es algo nuevo para mí. Aquí ya hay que escudriñar al entrevistado, sacarle historias propias de su vida. He aprendido bastante, realmente ha sido muy bonito tener tantos invitados de lujo con historias maravillosas. Volver a este canal me hace sentir muy honrado, me siento muy satisfecho con todo lo que en el show se ha plasmado. Por el sofá han pasado muchos: Alejandro Riaño, Juanpis; Johana Bahamón, Isabella Santiago, actriz transgénero; a la Puya, María Paulina Baena; a Marce La Recicladora, a la rapera y freestyler Marithea, con estos grandes personajes nos divertimos mucho”, dijo.

Asimismo contó lo “maravilloso” que hubiese sido tener a su esposa, ‘Chichila’ Navia, en este sofá. “Llevamos 17 años de matrimonio y como pareja hemos pasado por muchas cosas juntos, creo que hemos aprendido a convivir, a entender que aunque estamos casados, cada uno también ha construido sus cosas. Aquí se vive muy bien y feliz. Yo estoy orgulloso de ella, la admiro mucho, ha sido una mamá increíble, quizás hemos fallado en la crianza de nuestros dos hijos pero ahí vamos, aprendiendo día a día. Esto va ‘viento en popa ’”, añadió.

Su carrera empezó en 1988, cuando fue parte de la telenovela Amores como el nuestro. Luego, participó en producciones como: Expedientes Juan Manuel, La viuda de la mafia, Te voy a enseñar a querer, entre otras.