Casa por cárcel a ‘Tarzán’, del ‘Desafío’, tras fraude a tiendas Ara

En diálogo con ‘El Tiempo’, el modelo e influencer explicó que hace 20 días personal de la Fiscalía y de la Policía llegaron hasta su apartamento en Sogamoso, Boyacá, para capturarlo por estar vinculado al caso de fraude.

Sobre estos hechos ‘Tarzan’ indicó que está viviendo “un infierno”, desde el momento en que un amigo lo contactó para que recibiera una suma de 20 millones de pesos en su cuenta del banco Davivienda.

“Yo, sin más preámbulos, le hice el favor. Le dije que sí”, afirmó al medio capitalino.

El deportista explicó que el supuesto amigo le señaló que debía enviar la fuerte suma de dinero a la cuenta de otra entidad bancaria; sin embargo, por ser de noche prefirió hacerlo al día siguiente.

Asimismo aceptó que realizó una transacción de 10 millones de pesos y luego otra por $8 millones. Posterior a estos movimientos sospechosos la cuenta fue bloqueada. Debido a esto, el amigo de Miranda Mendoza le pidió que se dirigiera al banco para retirar parte del dinero; pero en la entidad le solicitaron diferentes documentos como la declaración de renta, la cual no tenía, pues nunca había tenido que declarar.

“Yo todavía no había declarado renta porque yo lo hago por primera vez este año”, relató.

‘Tarzan’ también explicó que en este caso solo era una víctima más.

“En las audiencias aparece que los otros implicados tienen llamadas entre todos, tienen consignación entre ellos mismos, tienen fotografías y videos en donde están juntos, en donde llegan al banco, en donde hacen ese poco de cosas”, manifestó.

Agregó: “Yo saqué los 8 millones de pesos del cajero y esa es la prueba que tiene la Fiscalía. Yo no digo que no, yo digo todo lo que pasó y fue eso. La Fiscalía no tiene ninguna otra prueba para vincularme con ese caso. Me vinculan como si yo hubiese sido el autor de toda esa vaina”.

Por último recalcó que el caso del fraude a Ara, solamente le hizo el favor a un amigo que en este momento se encuentra huyendo de las autoridades.

“Puse una demanda a la persona a quien le hice el favor. Él está huyendo en este momento. Yo no tengo nada que ver con eso (…) Es una mancha para la reputación, para todo”, puntualizó.