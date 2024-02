Carnaval de la 44 podría tener su primera Guacherna en 2025

“Queremos meterle luces, música, disfraces, creatividad y que el pueblo participe. O sea, que en la 21 se engalane con mechones y haya iluminación y todo el mundo participe. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer el próximo año y que la gente evalúe”.

De acuerdo con Blanco, esto posibilitaría que toda la ciudad goce del desfile y tenga más opciones para disfrutar de una noche que se convierte en un preámbulo a los 4 días del Carnaval de Barranquilla.

“Va ganando la ciudad porque primero descongestionamos la Guacherna de la 44 y porque el que viva por allá cerca a la 21 va a decir ‘yo que me voy a ir para allá, yo me quedo aquí’ y ahí vamos creando más espacios. Y la misión nuestra, el objetivo nuestro no es llevar gente al Carnaval, sino llevarle el Carnaval a la gente”