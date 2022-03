“Fue un Carnaval para la historia”: Valeria Charris

Luego de haber cumplido uno de sus grandes sueños y haber reactivado la alegría, el goce y el baile de los barranquilleros, visitantes y turistas, a través de un Carnaval que se vivió por dos tras su pausa provocada por la covid-19, la soberana de Las Carnestolendas 2022, Valeria Charris Salcedo, relató las anécdotas y conclusiones que le dejaron estas festividades.

Con la nostalgia de que el festejo haya llegado a su fin, Valeria expresó su satisfacción por "haber cumplido con su deber" en donde los días tenían su propio afán y, que a su vez, estaban cargados de magia y nuevas historias que iban a quedar marcadas en su vida.

“Fue un honor ser embajadora de la cultura. Viví una jornada maratónica en los cuatros días en donde me entregué completamente a la ciudad y al Carnaval”, dijo.

Se completaron un total de siete meses que indicaban un tiempo mayor al inicialmente estipulado. El aplazamiento de las las fechas provocó que la agenda carnavalera se expandiera, situación que para Valeria no representó ningún inconveniente.

“Yo me gocé cada momento, no me arrepiento de nada. Si aplazaban la fiesta, yo tenía más tiempo de compartir con los barranquilleros y hacer lo que más me gusta”.

‘Un carnaval para todos’: esa fue una de las insignias y características que más sorprendió durante cada uno de los desfiles que se llevaron a cabo. Un hecho sin precedentes observar a un grupo de deportistas en silla de ruedas en la coronación de una reina, ver bailar a habitantes de la calle y personas en situación de discapacidad fueron elementos que dejaron huella en el Carnaval de Valeria.

“Fue una respuesta muy bonita de la gente, más linda de lo que esperaba, que la gente se diera cuenta de lo inclusivo que es el Carnaval, que todos podemos brillar y fue muy hermoso haber representado eso”.