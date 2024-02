La dinastía que mantiene viva la cumbia de Chorrera

— Cumbia Original de Chorrera es un grupo de historia, importante por su originalidad en los ritmos, esta melodía no se escucha en otra parte, no es lo típico de Barranquilla, no es lo típico del Atlántico, por esta razón hemos trascendido durante todas las generaciones y lo que queremos es que este ritmo, auténtico, autóctono, se siga preservando — afirma Clareth Molina con un tono que invita a sus descendientes, incluyendo a los que nunca conocerá, a asumir el mismo compromiso con el mismo fervor.