Luzian: la metamorfosis de un artista Drag Queen

A pesar de su inherente relación con lo exótico, no siempre fue extrovertido. De hecho, Luis reconoce su capacidad de liderazgo y vocería actual gracias al proceso espiritual que vivió en un pequeño grupo juvenil de una iglesia cercana a su casa.

“El grupo juvenil me abrió la ventana a este Luisito que soy ahora. Ni siquiera la danza me formó como líder, sino el grupo juvenil. Gracias a las actividades que lideraba en la iglesia, yo me pude abrir a la gente y ser un poco más sociable”, señaló mirando al vacío, mientras recordaba los vestigios de un Luis que ya no existe.

El nombre salió de su nombre. Mientras varios de sus amigos le animaban para que se atreviera a hacer su primera aparición pública como artista drag queen, un nombre parecía necesario. Lucian fue la propuesta de uno de los amigos más cercanos de Luis. Una prepuesta que, si bien acogió, no podía utilizar sin antes agregar su toque diferencial.