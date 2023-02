Los gorilas, 35 años de una ‘familia’ unida por el carnaval

Aplausos, algarabía y fiesta era lo que vivían los carnavaleros ubicados en el único palco de la carrera 43, cuando la Batalla de Flores se hacía ahí. Los asistentes estaban exacerbados con el show con fuego que creían presenciar al paso de Los Gorilas.

Era Mate Certain, el protagonista. Y no, no era una puesta en escena, se estaba quemando de verdad, su traje hecho de fique era consumido por las llamas y nadie lo notaba. “Eso fue en 1990. Yo estaba prendiendo un cigarrillo y me cayó una chispa en el pantalón y eso se comenzó a prender, convirtiéndome en una bola de candela”.

En la desesperación por quitarse el disfraz y no poder hacerlo “apareció un bombero de Monómeros y me dio una patada voladora que me tiró al piso, me revolcó y me logró apagar. En eso mi hermano Morocho se devolvió y nos fuimos a la Clínica del Caribe. Allí me operaron y duré 18 días hospitalizado en el pabellón de quemados”.

Una de las anécdotas que más recuerda sobre ese suceso es que cuando ya estaba en el cuarto veía a la gente llorando, cuando abrían la puerta. “Como a las dos horas veo que entra el padre Tamayo y dije: hasta aquí llegué. El padre me rezó y me abrazaba y yo pensaba que ya estaba liquidado”, finalizó entre risas Mate.