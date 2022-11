¡Lista la realeza del Carnaval 2023!

A lo largo de los años Guzmán Gallego ha tenido un objetivo claro: luchar y trabajar en pro de la felicidad de los niños.

Y es que cuando se empiezan a escuchar los tambores y a sentir el olor de la maicena, organiza una gran celebración para los niños de los hogares comunitarios que están en el sector donde reside.

“Cuando tenía 7 años y vivía en el barrio Las Américas hice mi primera verbena para los pelaítos de la cuadra y mi mamá me dijo de todo al invitar a un poco de gente que yo ni conocía, pero me gocé mi fiesta con un radio bien pequeño. Siempre he estado vinculado a esta fiesta que es la más grande”, añadió.

Por su parte, también recordó el primer baile que hizo por causalidad con la Reina del Carnaval 2023 Natalia De Castro.