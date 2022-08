Carlos Vives inicia nueva gira en Ecuador llamada ‘Después de todo Vives’

Carlos Vives llega esta semana con su nueva gira a Ecuador, más analítico que nunca tras el ejercicio de introspección que le supuso la pandemia, en la que ratificó en la importancia de las pequeñas cosas, de compartir en familia y de vivir el ahora.



La pandemia "sí me produjo cosas, sí me puso a pensar y a entender muchas cosas", dijo Vives antes de anotar que cuando se entra "en una dinámica del tiempo contra el tiempo" se pone en valor lo que realmente "vale la pena en la vida", entre ellas, la familia.



Confesó que la lección "más importante" que le dejó la pandemia fue, precisamente, la necesidad de darle una nueva mirada al uso del tiempo, sin los típicos apuros de una cotidianidad mal manejada.



"Es cierto que mucha gente sale (de la pandemia) con el mismo afán después de todo, pero a mí me puso a pensar mucho en eso", reiteró el cantante, padre de cuatro hijos.