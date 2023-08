Carlos Vives dice que su ruta a la autenticidad iba por modernizar el folclor

El cantante, que hasta ese disco había coqueteado con el rock, las baladas y otros ritmos, además de actuar en diversas producciones televisivas, sabía que nunca haría folclor, el género que monopolizaba la colección discográfica de sus padres, pero que ese podía ser el punto de partida hacia una propuesta genuina y auténtica.

“En un momento de mi vida me dije: 'Hey, busca ser original, porque es lo que te va a hacer trascender'“, explicó. “Y la industria me decía '¿Cómo que vas a agregar baterías y guitarras eléctricas si esto es folclor? Y yo les decía que no, que no estaba haciendo folclor”, añadió.

“Creo que nuestra música y nuestra tradición merecen no quedarse como una pieza de museo, sino ir adelante. Ese fue mi pensamiento hace 30 años, sin pensar que tan lejos iba a llegar. Estaba feliz de ser auténtico con lo que hacía”, relató.