Carlos Villagrán llegará a Colombia a través de la Comic Con

Cabe recordar que durante los primeros días de enero, Carlos Villagrán dio fin a su personaje tras 50 años de interpretación. Luego de problemas legales con Roberto Gómez Bolaños por los derechos del personaje decidió que lo llamaran 'Kiko' y no 'Quico', indicó que se bajará de los escenarios por el mismo respeto que le tiene al niño que hacía travesuras en el programa y que enamoró a millones de seguidores con sus ocurrencias.

"Será el mismo Kiko que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea Kiko, porque sería fraude para la gente… Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme. Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos y por eso doy las gracias", dijo en esa ocasión.