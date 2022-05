Canciones para dedicar el Día de la Madre

Este domingo 8 de mayo, se celebra a nivel internacional el Día de la Madre, una fecha en la que se conmemora a la mujer que nos dio la vida, a esa que con su esfuerzo y dedicación ha formado, cuidado y trabajado para que sus hijos salgan adelante.

Para la gran mayoría esta es una fecha especial, aunque para muchos se convierte en un día agridulce porque su mamá ya no se encuentra en este mundo para poder compartir al lado de los suyos el acto de dar vida y el hecho de existir. Aun así, familias desde la distancia celebran a la madre que ya no está, a la que sí se encuentra y esas que aun estando cerca no pueden verse con sus hijos por las restricciones de la pandemia.

EL HERALDO le recomienda canciones que pueden poner en casa para dedicarle a su progenitora, esposa, hermana o hija que es mamá.