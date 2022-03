“¡Quien se cuida es quien lo goza!”: el mensaje de los reyes

Con las tradicionales letanías, que son versos con una entonación característica, de tipo jocoso, han promovido el autocuidado y bioseguridad para este Carnaval que consideran “la fiesta de la vida”.

De la mano del grupo de letanías Gavi y sus rezanderos han logrado visibilizar y tener más impacto en la población con la campaña, debido a que estos le han puesto su toque de humor.

“El Covid no se ha marchado/ y por prevención ahora nos toca/ en los lugares cerrados/ hay que usar el tapabocas”.

“Si enfermo de Covid estás/ no te vistas que no vas”.

“Lo digo entre verso y verso/ ponte las dosis de refuerzo”.