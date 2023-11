Brujería y poder femenino, un acertijo en danza que se toma a Cali

La idea de confección de esta obra llega a la coreógrafa en 2021 en un encuentro con la filósofa Elsa Dorlin con su texto "Me, you, us: I, Tituba and the Ontology of the Trace".

La historia surge a partir de unas líneas descubiertas en el acta de juicio por brujería a Tituba, mujer, negra y bruja, en un momento en el que no estaba bien ser cualquiera de ellos.