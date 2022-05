Brillo, opulencia e historia en la gala del MET

El desafío de Kim Kardashian

Mientras tanto, otra que quiso desempolvar atavíos para homenajear la cultura norteamericana fue Kim Kardashian, quien se enfundó en el mítico vestido que utilizó Marilyn Monroe cuando le cantó el feliz cumpleaños al expresidente John F. Kennedy.

“La idea realmente se me ocurrió después de la gala en septiembre del año pasado. Pensé, ¿qué habría hecho por el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga?, ¿qué es lo más americano que se te ocurre? Y [la respuesta a] eso era Marilyn Monroe”, dijo Kardashian para la revista Vogue.

Pero la logística para lucir este vestido fue de proporciones impensables, ya que se trata del que, hasta el día de hoy, tiene el récord de ser el vestido más caro vendido en una subasta, además de considerarse una reliquia tangible de la historia de Estados Unidos.

El traje, que se conserva en una bóveda oscura que se controla a una temperatura y una cantidad de humedad exacta, viajó escoltado y en un avión privado desde Florida hasta la casa de Kardashian en California, quien además tuvo que usar guantes para medírselo.

Ya entrada la gala, a Kardashian le tocó llegar en bata al museo, en donde la esperaba, en un pequeño probador organizado exclusivamente para la ocasión, un conservacionista del Ripley’s Believe It Or Not Museum, quienes actualmente tienen la pieza en su poder.

Allí se cambió, salió a la alfombra en donde la esperaban las cámaras, subió las escaleras y de inmediato se lo quitó. Solo fue usado por unos breves instantes. Lo que lució luego fue una réplica exacta con el fin de no poner en riesgo la icónica prenda de vestir.

Entre los demás invitados que asistieron también se destacaron algunos como Rosalía, Evan Mock, Gigi Hadid, Janelle Monáe, Kaia Gerber, Billie Eilish y los reyes de la noche, Anna Wintour y Hamish Bowles, de la revista Vogue.