Blink-182 cancela su presentación en el Estéreo Picnic 2023

Barker sufrió una lesión en su mano izquierda por la que tuvo que someterse a una cirugía este miércoles.

“Estaba tocando la batería en los ensayos ayer y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, publicó Travis Barker en su cuenta de Twitter el pasado 8 de febrero.

