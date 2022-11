Black Panther: Wakanda Forever, ¿quién gana la guerra?

No obstante, las intenciones de este parecen no ser tan honestas como dejó ver. Namor se convence de que para mantener a salvo a su pueblo debe vencer a las grandes potencias de la superficie, pues él cree que no descansarán hasta obtener el vibranium de Wakanda y Talocan.

Este último está convencido de que pronto la nación africana va a ser atacada por otros países o grupos poderosos que quieran quitarles el vibranium. Allí será cuando deberán convencer a Wakanda de atacar su lado y acabar con la superficie.

Vale mencionar que en el propio país las cosas se ven diferentes, puesto que Shuri había aceptado el manto como Black Panther, convirtiéndose así en la protectora del reino como su hermano y padre.