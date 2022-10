Bella Hadid: punto de convergencia entre ciencia y diseño

Desde la perspectiva del Estilismo, Karen Guevara, diseñadora de modas y docente universitaria, dijo que visto el performance desde la perspectiva académica esta es una demostración de que en el mundo del diseño aún hay mucho por explorar.

“Fue una forma de demostrarles a los nuevos diseñadores que no tienen límites al momento de crear y diseñar, esto muestra cómo va evolucionando el mundo y que la moda no se queda atrás. Además se convierte en un llamado de atención para no quedarnos en lo conocido y tratar de hacer las cosas de otra manera”.

Asimismo, Guevara también comentó acerca del futuro de la moda con este tipo de muestras. “La moda va cambiando con el mundo, y así ya lo hemos empezado a ver, tenemos marcas y diseñadores más conscientes de las prendas que están produciendo y lo más importante: el cambio del consumidor actual, que está atento y quiere saber más acerca de sus prendas, dónde se producen, quienes las confeccionan, por cuáles procesos pasan hasta llegar a usarlas”.