Barranquilleros acuden a las librerías en busca de 'En agosto nos vemos'

La trama gira en torno a Ana Magdalena Bach, una mujer casada cuyos peregrinajes anuales a la tumba de su madre en una isla del Caribe desencadenan una serie de encuentros eróticos con diversos amantes.

A medida que los velos del deseo se despliegan, Ana se encuentra inmersa en reflexiones sobre el deseo, la memoria, el territorio y el amor.

Roberto Ariano quedó fascinado con este concepto y no dudó en acercarse para tenerla en sus manos en vísperas del Día Internacional de la Mujer.

“Es un relato en voz femenina, pues creo que es un regalo muy pertinente para tres mujeres importantes de mi familia adultas mayores. Desde los cinco años he estado inmerso en el mundo de Gabo, así que es toda una vida la que lo he estado leyendo todo tipo de literatura. En particular celebro esta salida de una novela póstuma de Gabo”, dijo Roberto Ariano, que se convirtió en uno de los primeros en obtener la novela.

Desde los más jóvenes hasta los más veteranos lectores, todos están ansiosos por capturar un pedazo de la magia literaria de Gabo y llevarlo consigo en esta nueva aventura literaria.

Es por ello que 'En agosto nos vemos' se convertirá en un tesoro invaluable en las estanterías de todos aquellos que aman la palabra escrita.