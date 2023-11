Barranquillera gana Premio Nacional de Poesía

Actualmente, se desempeña como directora de talleres de literatura y coordinadora de la Fundación Artística Casa de Hierro, de Barranquilla.

Sobre este reconocimiento Fadir mencionó que "este premio es el máximo galardón que se da en poesía en Colombia. Haberlo ganado es para mí la respuesta a un trabajo de escritura acucioso que he venido desarrollando. Yo soy una mujer obsesionada con la palabra. Nunca estoy satisfecha con un libro, y siento que siempre estoy reescribiendo el mismo".

"He dicho que el reto no está en escribir sino en reescribir. Allí está el reto, y hoy este premio me confirma que he tomado el camino indicado. No solo tengo un trabajo como creadora, también me he tomado muy en serio concretizar lo que yo llamo el discurso poético, y llevo veinte años desarrollando un trabajo alrededor de la promoción de la poesía desde Casa de Hierro, una fundación que formé en Barranquilla. Siento que el Premio Nacional de Poesía es hoy un respaldo a mi trabajo como creadora y gestora. No puedo estar más feliz", agregó.