Atlántico impuso su ritmo en el Festival de Gaitas

El soledeño, Dany Zora logró imponer el sello atlanticense ocupando el tercer puesto en el Concurso de Decimeros que al final tuvo como ganador al juglar Alfredo Martelo, uno de los grandes decimeros del país.

“Con mi primera vez, logré estar dentro del podio. El próximo año, con mucha más preparación, con mucha más claridad, mucha más madurez, pues aspiro a ocupar el primer lugar. Este año simplemente quise como vivir la experiencia para ver cómo me iba y siento que me fue bien”.

Zora es consciente de su habilidad para elegir las palabras justas y tejerlas en patrones rítmicos la convertían en una maestra del arte de recitar y es que acumula 11 años en este oficio.

“El maestro David Segura quien también es de Soledad fue uno de los pocos decimeros de Colombia que llevó su estilo, su canto, a diferentes países. Incluso el maestro David Segura estuvo en el Madison Square Garden con la cumbia soledeña porque también era integrante de esa agrupación musical y para mí las decimas son un compromiso con su memoria y legado”.

Zora, Rey momo del carnaval de Soledad en el año 2019 y Rey de Rey en la décima en el municipio de Malambo, este año se coronó por segunda vez de manera consecutiva como el rey de la décima en Arjona, Bolívar. En el año 2018 se convirtió en campeón de la décima en el departamento del Atlántico.

Su legado quizá no se mide en métricas, sino en las almas que toca con sus versos y es por ello que se pasea por municipios y ciudades con su talento.

“Me gusta mucho el Festival de Bailarines y Bailadores de cumbia que hacen en el municipio de Malambo, el de Arjona, Bolívar me llama mucho la atención. El del Festival Nacional Autóctono de Gaita de San Jacinto, donde este año ocupé el segundo lugar. Más que la efervescencia que me produce esto, es no dejar morir el legado de mi maestro. Y yo por eso, donde voy, donde me presento, pues digo que soy el último discípulo del maestro David Segura”.