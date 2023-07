Así era el Padre Diego Jaramillo en sus inicios en el Minuto de Dios

68 años, lleva emitiéndose sin falta el programa “Minuto de Dios” que inició con el padre Rafael García Herreros y que algunos años después, tras su fallecimiento, empezó a ser conducido por Diego Jaramillo.

Este religioso nacido en Yamural, Antioquia, se desempeña también como presidente de la Corporación Minuto de Dios.

Hace poco, a través del perfil de Instagram de la revista Vea, se pudo ver que se compartió un video que data de 1959. Este clip, a blanco y negro, deja ver al joven padre usando sus icónicas gafas, el traje negro y la cruz atrás suyo.

“En 1959 estaba en Bogotá y el padre debía irse a Cúcuta. Me pidió que lo remplazara unos días, entonces hice como seis emisiones. Luego, en 1967, cuando me vine aquí definitivamente (a la capital, pues vivía en Cali), el padre Rafael me pidió que lo remplazara los martes. Desde entonces, esos días, durante 50 años, he hablado en televisión. Pero fue en 1992, cuando el padre se enfermó y falleció en noviembre, cuando asumí el programa de lunes a viernes, y ya ajusté 25 años”, dijo el padre Jaramillo.