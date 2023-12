La actualidad de Raquel Castaños, la de ‘Mamá, ¿dónde están los juguetes?’

Esta canción, escrito por el compositor venezolano Oswaldo Oropeza, narra la triste historia de las personas que no tienen los recursos económicos para comprarle regalos a sus hijos. Es interpretada por Raquel Castaños, quien cuando la grabó solo era una niña.

Desde que nació la canción, en 1962, se convirtió en un éxito en Venezuela y Colombia. Castaño solo tenía 6 años. Décadas después la misma cantante admitió que no le gustaba la canción y que no entendía por qué era un éxito.

“A mí me parecía una canción horrible, y no entendía por qué querían grabar algo tan triste. No me gustaba y al principio me rehusé a cantarla. Pero mi mamá me insistió y al final lo hice, sobre todo, por complacerla”, dijo en entrevista con la revista Soho en 2013.

Relató el momento. Recordó que: “Hicieron un programa especial en Radio Caracas Televisión en el que yo debía cantar. El día de la grabación, el set estaba decorado de Navidad y yo tenía que parecer una niña muy humilde. Todo estaba muy preparado, pero a la gente de producción se le escapó el detalle de los zapatos, así que tomaron los míos y los rompieron para que parecieran desgastados y viejos. Eso aumentó mi horror”.

Castaño hoy en día tiene 70 años. Se mantiene trabajando en la televisión venezolana como actriz y presentadora.