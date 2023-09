Ariadna Gutiérrez aseguró que sintió decepción cuando conoció a Paulina Vega

Gutiérrez, recordada por el famoso momento vivido en el Miss Universo 2015, cuando el presentador Steve Harvey la anunció como ganadora, pero minutos después corrigió y le quitó la corona, en una entrevista con el programa ‘Se dice de mí’ de Caracol Televisión, dio detalles de su relación con Paulina.

“Yo la veía como referente. La admiraba muchísimo, pero me ha pasado muchas veces en la vida que cuando uno admira a alguien en televisión o en una foto y se arma una imagen, luego la conoces en persona y miras que no es real. ¡Qué decepción!”, dijo en primera instancia Gutiérrez.

Ariadna, oriunda de Sincelejo, Sucre, señaló que esperaba mucha más empatía de parte de Paulina, quien había ganado el Miss Universo en 2014, con respecto a orientarla y darle consejos para las competencias.

“Y me ha pasado con muchísima gente. No fue el momento más lindo, pero no me importó. Yo tenía mi meta y pienso que al contrario eso me dio más fuerza y más motivación. Pensé: 'Bueno, no necesito la ayuda que me ibas a dar, yo lo puedo hacer con lo que tengo'", agregó la modelo.