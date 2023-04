‘Still: A Michael J. Fox Movie’, vuelve el actor de ‘Volver al Futuro’

En la sinopsis de este nuevo largometraje Apple Tv adelanta que “se contará la vida pública de Fox, llena de emociones nostálgicas y brillo cinematográfico desarrollada a lo largo de su jamás visto vida privada, incluyendo los años que luego de su diagnóstico, a los 29, de la enfermedad de Parkinson”.

“Íntimo y honesto, y producida con un sin precedente acceso a Fox y su familia, el film describe sus triunfos y trivialidades profesionales y personales, explora lo que ocurre cuando un optimismo incurable confronta una enfermedad incurable. Con una mezcla de aventura y romance, comedia y drama, mirar la película se siente como… bueno, como una película de Michael J. Fox”, se lee.

'Still: A Michael J. Fox Movie' está producida por Concordia Studio, con el mencionado Guggenheim como productor junto a Annetta Marion ('Oprah's Master Class'), Will Cohen ('Divide and Conquer') y Jonathan King ('Green Book'). Por su parte Laurene Powell Jobs ('Boys State'), Jonathan Silberberg ('Summer of Soul'), Nicole Stott ('Time') y la productora de Fox, Nelle Fortenberry ('Adventures of an Incurable Optimist'), serán productores ejecutivos.

Este nuevo film, que le da la bienvenida nuevamente al actor canadiense al cine, no será un ‘Volver al Futuro’ como en 1985, sino un “volver al pasado” a través de sus vivencias, sus decepciones, alegrías y tristezas.