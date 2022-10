¿Andy Rivera recordó a Lina Tejeiro en medio de un concierto en el Meta?

Así mismo, Andy Rivera dijo que los acordes que estaban sonando de su canción "Te perdí" le recordaban a alguien que es del departamento del Meta y luego dijo que debido a que en el colegio no le enseñan a las personas a perder cuando se es adulto, sufren el doble cuando se pierde un amor o a un ser querido.

Vale mencionar que Lina Tejeiro es oriunda de Villavicencio, Meta, por lo que podría deducirse que estaría hablando de la artista.

“Nunca negocien la tranquilidad por nada del mundo, la paz es lo más bonito y preciado que podemos tener ¿sí o no? de hecho esos acordes me hacen pensar de alguien que es de por aquí, del Meta, ustedes saben que en el colegio nunca nos enseñaron a perder ¿sí o no? Esa materia hizo falta y por eso de adultos como que sufrimos el doble cuando tenemos que enfrentar la pérdida de un ser querido, la pérdida de un amor eso me hizo pensar en esta canción”, dijo el cantante.