La vez que Andrés Cuervo habló sobre su bipolaridad y la música

En noviembre de ese mismo año Cuervo compartió nuevamente con este medio para hablar sobre su trastorno bipolar, el cual le fue diagnosticado en 2015.

“Me diagnosticaron bipolar y a mí no me da pena hablar de eso, porque es como cuando tú tienes fiebre y vas donde el doctor, él te receta tu tratamiento. Pero cuando a mí me diagnosticaron, uno comienza a balancearse emocionalmente, me di cuenta que yo llevaba muchos años tratando de vestirme, de sonar y de hacer cosas que yo pensaba que eso era lo que los demás querían ver y escuchar para ser aceptado”, comentó Cuervo en la entrevista.

El cantante afirmó en esa entrevista que es importante consultar con un profesional de la salud cuando una persona presente esos cambios de ánimos frecuentes, que puedan afectarlo internamente.