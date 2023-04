Andrea Brachfeld conquistó al son de la flauta el Carnaval de las Artes

Ese instrumento se ha convertido en una extensión de su alma, un refugio en el que econtró la paz y tranquilidad que necesitaba su mundo.

"Empecé a tocar la flauta en unas escaleras. Empecé a improvisar porque lo que estaba pasando en mi mundo no me gustaba y empecé a crear la armonía a través de la flauta".

A los 19 años ya estaba rodeada de un ambiente de hombres latinos, integrando una escena newyorquina de la salsa y la charanga en medio del Jazz, interpretando un género complejo en la que losnprincipales referentes son afroamericanos.

"Trabajar con hombres está bien y no me sentí intimidada, a mí me gustaba mucho".