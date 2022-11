Amparo Regino, una de las jóvenes más altas del Atlántico

“Ya me acostumbre a que la gente me mire, y hasta me digan cosas. Para mí eso es normal”, relató para el diario ‘El Tiempo’.

Amparo, quien confesó que no tiene necesidad de usar zapatos de tacón y prefiere los tenis, reveló que algunas veces otras mujeres se ponen celosas con su presencia.

“Hay unas que se ponen hasta celosas, como si yo les fuera a quitar al novio, me tuercen los ojos y miran feo”, expresó.

También, relató la travesía que significa tomar un bus de transporte público.

“Las piernas no me caben, en especial en esas busetas pequeñas. Por eso debo buscar el último puesto, aunque allí tampoco puedo estirarme”, manifestó.

Finalmente, la atlanticense expresó que a pesar de recibir varias ofertas para incursionar en el mundo del modelaje no se siente preparada para un ámbito tan exigente.

“Varias personas se me han acercado y comentando si me interesaría ser modelo de marcas, pero mi mamá y yo hemos rechazado esas ofertas”, puntualizó.