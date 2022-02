Álvaro Lemmon dijo que sí tiene una pensión, pero no le alcanza para vivir

Esta pensión es equivalente a $1.800.000, informó el humorista.

El artista, natural de Plato, Magdalena, se fue en contra de los humoristas Nelson Polanía ‘Polilla‘y César Corredor ‘Barbarita’ quienes a través de Twitter aseguraron que no entendían por qué vendía en la calle si él recibía $4.500.000 de pensión del canal de televisión.

“Mi familia dice que es indigno mostrar mi situación y mis compañeros de elenco también, pero pretenden que viva con $1.800.000 cuando ellos tienen otras entradas, trabajan en emisoras como César Corredor y ‘Polilla’ qué son los que me han criticado y me mandan a vivir tranquilo con ese sueldo, ¿porque ellos no viven con ese sueldo?”, dijo en el comunicado.