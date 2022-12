Álvaro Barrios fue condecorado con la medalla Puerta de Oro de Colombia

"Es un gran honor para mí entregar este reconocimiento a uno de los grandes artistas plásticos contemporáneos de nuestro país: Álvaro Barrios, quien desde hace varias décadas está cruzando las fronteras internacionales con su arte y llevando el nombre del Caribe y Colombia en alto. Sus obras han hecho parte de numerosas colecciones privadas y públicas internacionales en escenarios como el Brooklyn Museum of Art, en Nueva York; el Centro Wifredo Lam, La Habana, Cuba; y el Museum of Modern Art of Latin America, Washington DC; y el Museum of Modern Art, entre muchos otros espacios destacados del arte", destacó la mandataria.

La entrega de la medalla y el decreto se realizó en medio de una exhibición de su obra, especialmente ‘Helado de Vainilla’ y ‘Barranquilla’, dos obras sobre las que hay una historia muy especial, que ocurrió durante el periodo en el que Noguera fue Alcaldesa del distrito.

"Yo les quiero contar sobre la generosidad del maestro Álvaro Barrios. En 2015, cuando revista Semana estaba preparando un especial sobre Barranquilla, pensábamos cuál sería la portada de esta revista, teníamos muchas imágenes de la ciudad y de la transformación que se estaba dando, pero en una mesa de trabajo se pensó en una propuesta gráfica y, ¡qué mejor que una propuesta del artista Álvaro Barrios! así comenzó el proceso de la obra 'Barranquilla', derivada de esa luna hermosa que se destaca en 'Helado de Vainilla’”, aseguró la Gobernadora.