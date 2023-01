Aleska Génesis muestra cómo avanza su tratamiento contra la alopecia

En diciembre la modelo reveló con fotografías y videos la pérdida de cabello que ha sufrido en su cabeza. Además, contó que estaba atravesando por un difícil momento de salud mental.

“Esta soy yo actualmente (…) mi cabello se ha caído, mi salud se ha visto afectada y esto que tengo en mi cabeza me ha jodido la autoestima, —estoy sufriendo de alopecia— no he podido dormir, he tenido insomnios, dolores, estrés emocional, he recibido terapias de ansiedad”, manifestó Génesis en ese momento.