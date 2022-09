“Quiero lograr un sonido que traduzca las olas del mar en música”

La escena musical barranquillera tiene un nuevo representante que busca mostrar los sonidos caribeños, el mar y demás. Aldo Feoli, de 28 años, lanzó el primer sencillo, titulado Ahora tú, que estará en su nuevo álbum, próximo a salir.

Feoli estudió publicidad en Argentina, sin embargo, cuando estaba en la carrera “me di cuenta que algo me faltaba. Yo siempre he cantado, aunque me había alejado, pero tenía en mi cabeza que quería hacer algo de teatro musical”, aseguró el cantante a EL HERALDO.

Cuando el tiempo lo permitió pudo ingresar a una academia de canto en ese país y pudo estudiar una carrera en la que pudo encontrar lo que quería para su vida, cantar y hacer música.

Desde 2017 viene buscando abrirse paso en la escena musical barranquillera y ahora pudo lanzar el primer single de su nuevo trabajo discográfico que espera lanzar a mediados del próximo año. Ahora tú su más reciente canción, trata de una persona que tiene una resistencia a tener una relación pública o que represente un compromiso emocional mayor, sin embargo en privado demuestra lo contrario”.

Aldo, aseguró que el tema ha sido bien recibido por el público. “Yo iba pasando y mi canción estaba en todos lados. A mí me explotó la cabeza porque fue como que wow, a la gente de verdad le nace compartirlo, les está gustando”.