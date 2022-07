Alci Acosta: “Todo comienzo tiene un final”

Sentado en una silla en la sala de su casa en el barrio Oriental de Soledad, rodeado de múltiples fotografías de distintas etapas de su carrera musical, el maestro Alci Acosta pide una botellita de agua y, con el primer sorbo, comienza a evocar para EL HERALDO los mejores recuerdos que le han quedado durante sus 57 años de vida artística.

Para Alcibiades Alfonso Acosta Cervantes, el nombre de pila de este soledeño, el piano —llamado por él su “segundo hijo”— es la extensión de su ser en el escenario.

Sin rodeos, asegura que este ha sido ese fiel escudero que le permite expresarse con comodidad cuando se presenta ante la gran cantidad de público que, dentro de poco, dejará de deleitarse con su presencia en tarima.

Con más de 60 producciones grabadas, muchos premios y el cariño inconmensurable de la gente, la leyenda del bolero ha anunciado su gira de despedida.

La noticia la confirmó con su último sencillo Adiós escenarios, una canción con la que quiere ser recordado y con la que se despide de su carrera musical. Pero además agradece a su público por apoyarlo todo este tiempo.

“Desde hace seis años planteé la idea de retirarme de los escenarios y desde ese entonces he venido diciendo en los shows que todo comienzo tiene un final, y aunque el público no quiera ya llegó la hora de decirles hasta siempre. Con lo que he hecho durante estos 57 años me siento muy contento de haber conocido gran cantidad de personas, muchos países y por ganarme el cariño y el respeto de las personas. No le puedo pedir más a mi carrera y me voy feliz, orgulloso de todo lo que he logrado”, expresa.

Muchos quedaron sorprendidos con la noticia. Sin embargo, el artista aclara que no se retirará de inmediato, hará una gira por Colombia, Estados Unidos y Ecuador desde este 20 de julio para despedirse a su manera: “lleno de boleros”.

Una de las razones por las que se retira de los escenarios –explica el maestro– está asociada con problemas de salud. Detalla que está programado para una cirugía de reemplazo de hombro, porque ya se le dificulta todo lo que hace con el brazo derecho. Además, sostiene que quiere irse y dejar la mejor imagen entre sus seguidores.

“Ya era justo hacer esta pausa, llega uno a cierta edad donde la salud no es la misma, ni el físico. El año pasado tuve quebrantos en Bogotá y pensaron que era un infarto, pero no fue así; de hecho, no se sabe que pudo haber sido, entonces a raíz de eso los médicos me dijeron que tenía que coger las cosas con más calma. Hablé con mis hijos y voy a retirarme de poquito a poquito”, menciona.