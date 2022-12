¿Eugenio Derbez fue un padre ausente? Aislinn Derbez revela la verdad

Derbez publicó en sus historias de Instagram una fotografía tipo selfie en la que se le ve al interior de un vehículo y con el cinturón de seguridad puesto.

“Saliendo de fisioterapia”, fue el mensaje con el que acompañó la imagen. Además, insertó un GIF que dice “This is what healing looks like”, frase que se traduce: “Así es como luce la recuperación”.

El pasado 19 de septiembre, el actor explicó que el accidente se produjo al tropezar y caer sobre unas escaleras, mientras practicaba un juego de realidad virtual en compañía de su hijo.

Además, relató que durante las dos primeras semanas luego de la cirugía estuvo casi que inconsciente debido a las medicinas aplicadas que reducían los fuertes dolores que aún padece.

“Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y empecé a caer”, señaló.

Según lo expresado por el actor, el juego que veía no coincidía con la realidad y al mover los pies se tropezó: “fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso hacia arriba y haciendo que se le saliera hasta acá”, agregó.

El dolor que tuvo que soportar fue tan fuerte que se desmayó en el auto, camino al hospital, allí intentaron acomodarle el brazo y dijo que empezó “a gritar como loco” porque no aguantaba el sufrimiento.

Derbez compartió que consultó a un experto más adelante. “El especialista me dijo que no me podían operar porque la lesión era tan seria que tenían que reconstruirme el brazo, tuve cinco fracturas grandes y como diez pequeñas”, declaró.