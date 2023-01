“Agradecido y feliz”: Guillermo Del Toro sobre su nominación al Óscar

El oriundo de Guadalajara indicó sentirse “AGRADECIDO y FELIZ por nuestro equipo y fabulosos artistas y técnicos en tres países y de todo el mundo”, respondiendo a un tuit hecho por la cuenta oficial de la película que mencionó “El niño de madera con el alma prestada. Felicitaciones a los cineastas y al equipo detrás de Pinocchio por su nominación al Premio de la Academia a la Mejor Película Animada!”.

Los filmes ‘Turning Red’, de Domee Shi; ‘Puss In Boots: The Last Wish’, de Joel Crawford; ‘Marcel the Shell with Shoes On’, de Dean Fleischer Camp, y ‘The sea Beast’, de Chris Williams, completan esta categoría.