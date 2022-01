‘Agentes 355’: acción, drama y empoderamiento femenino

Este filme, que con su reparto exalta el empoderamiento femenino que tanto eco hace en nuestra sociedad hoy en día, se balancea entre el suspenso, la comedia y la acción.

El título nació de un hecho histórico

En medio de una entrevista la propia Jessica Chastain explicó que “el nombre en clave de una espía durante la Revolución Americana era Agente 355. Fue una de las primeras espías de los Estados Unidos, y su identidad sigue siendo desconocida”. Es por esto, que la película también es considerada un homenaje a la labor de algunas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia.

El rodaje comenzó en julio de 2019, entre París, Marruecos y Londres. La pandemia del coronavirus obligó a mover el lanzamiento de esta cinta que tenía prevista estrenarse en cines en el 2020.

Con las nominaciones de los Óscar a la vuelta de la esquina y muchas papeletas para ser finalista a mejor actriz por Madres paralelas, Penélope Cruz llega a ‘Agentes 355’ para subvertir los cánones del género y demostrar que las mujeres unidas también pueden salvar el mundo.

“Hasta ahora ha sido raro ver una película de espías con mujeres como protagonistas salvando el mundo y esa es una de las razones por las que quise hacerla”, subrayó Cruz, que interpreta a una psicóloga colombiana que accidentalmente se ve involucrada en la primera línea de fuego.

La actriz española cuenta que tuvo un papel activo en la concepción de su personaje. “Aún no había un guion, Jessica y Simon me preguntaron qué papel me gustaría hacer y les dije que siempre he echado de menos en este tipo de películas ver al pez fuera de agua, un personaje con el que el espectador pueda sentirse identificado, que al verlo pensaran, yo sería igual, querría salir corriendo y dejar la misión”, explicó.

Cruz exprime las posibilidades de un papel que se nota hecho a su medida, con su vertiente cómica incluida y dice compartir con ella el miedo a las armas. “Soy muy similar en eso, es muy importante la seguridad en el set”, comenta tras el reciente accidente mortal con un arma que se disparó en un rodaje de Alec Baldwin.