Adele se viste de la tricolor durante concierto en Las Vegas

Altamente reconocida en la industria por su trayectoria musical llena de éxitos y premios, la autora de piezas como ‘Someone Like You’, ‘Easy on me’ o ‘I Drink Wine’ se ha llevado todos los aplausos, lágrimas y vítores del público en sus últimas presentaciones.

En definitiva, la cantante continúa enamorando a miles de personas de todos los lugares del mundo, no solo con su voz, sino con su forma de ser y con su manera de rendirle tributo a las comunidades menos favorecidas a través de la música.

Esta vez, la cantautora se vistió de la tricolor colombiana mientras cantaba el sencillo ‘When we were young’, de su álbum ‘25’, frente a miles de personas en el auditorio del reconocido hotel en Nevada, Estados Unidos.