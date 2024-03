“Quise que el público se sumerja en la psique de los monstruos”

Dos colosos dominan el cine. Godzilla y Kong, los dos monstruos se han enfrentado en las salas desde el jueves dejando emoción, acción y suspenso a su paso. Esta nueva cinta del denominado Monsterverse (universo de monstruos)se estrenó recientemente y los fanáticos de estos dos históricos han tenido grandes momentos.

Le sugerimos: Pawel Jakup, el sacerdote polaco que anuncia el evangelio en Malambo

Y el encargado de llevar este largometraje a la gran pantalla es el cineasta Adam Wingard quien habló sobre lo que ha sido el desarrollo de esta cinta que se remonta hasta la pandemia cuando duró alrededor de un año sin ir al cine.

“Surgió al hacer la última película. Recuerdo ver la película, en ese ambiente recién post-pandémico, cuando las cosas se estaban configurando y la gente estaba empezando a volver a los cines, y fue una sensación increíble, porque había pasado más de un año desde que había estado en un cine”.

Lea: “Mataron a mi niña y parte de mí”: madre de la menor asesinada en México

Por ello cuando vio la reacción del público al ver Godzilla vs. Kong pensó rápidamente que estaba entregando exactamente lo que la gente quería en ese momento. “Y solo pensé: ‘Si vamos a hacer otra película, no puedes separar a estos tipos nuevamente, al menos no en el contexto del Monsterverse’”.