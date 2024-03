“Mataron a mi niña y parte de mí”: madre de la menor asesinada en México

Visiblemente conmovida y con la voz entrecortada, así narró Magui Díaz, madre de Camila la menor asesinada en México, el dolor que le ha causada la prematura y violenta muerte de su hija, al parecer, por parte de unos vecinos.

Luego del sepelio de la niña de 8 años, Díaz dialogó con varios medios de comunicación que asistieron al funeral de Camila que tuvo lugar en el municipio de Taxco de Alarcón, estado de Guerrero, mismo en el que vivía y en el que fue asesinada.

“Yo siempre he cuidado a mi niña, no solo tengo una, tengo tres. No es mi culpa, yo siempre estuve al pendiente de ella, la gente que me conoce lo sabe. Yo simplemente confié en su amiga, no es la primera vez que va a jugar con ella la niña incluso iba a mi casa”, se excusó la mujer luego de que varios la culparan por el fallecimiento de su pequeña.

Al tiempo, Magui se mostró sorprendida por su amiga Ana y varios de sus familiares, señalados de ser los autores del homicidio de la niña luego de que a esta se le viera con vida por última vez entrando a su casa y en las cámaras de seguridad se le viera transportando una bolsa negra en la que fue encontrado en cadáver de Camila.

“Mi niña la quería, el pecado de mi niña fue querer a esa niña y a la mamá porque hasta la mamá la quería mucho, de que yo cuidaba a mi hija la cuidaba. Confié en las personas equivocadas porque me dieron una cara diferente también a mí”, aseguró con la voz entrecortada.

Además, se refirió al linchamiento del que fue víctima Ana por parte de la comunidad de la municipalidad de Taxco de Alarcón. Dijo que no tuvo nada que ver y que, por el contario, la quería viva.

“Lo que pasó ayer con la señora Ana no estuvo en mis manos, la gente ya estaba cansada tenían una noche ahí sin dormir parte de la tarde también, ya estaban cansados. Yo ni siquiera estaba ahí, no era lo que yo quería. Yo la quería viva para que sufriera el mismo tiempo que yo voy a sufrir pero ella pudriéndose en la cárcel por lo que le hizo a una niña, a una niña que lo único que hacía era querer a su hija”, añadió.

Magui, conmovida, manifestó que “ninguna niña merece eso, ninguna niña merece que le corten sus sueños, ninguna familia merece que la destruyan como destruyeron la mía porque mataron a mi niña pero también mataron parte de mí. Yo sé que mi vida nunca va a ser la misma. Ninguna mamá merece pasar por este dolor. No se lo deseo a nadie”.

Por estos hechos, un hombre, identificado por las autoridades como José “N”, fue capturado señalado de estar detrás del crimen de Camila.

El imputado fue detenido el pasado jueves 28 de marzo en Taxco de Alarcón por elementos de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado que lo requiere.

“Esta institución de procuración de justicia precisa que continúa con las indagatorias para esclarecer el ilícito en agravio de la menor con el fin de que este hecho no quede impune y el o los presuntos responsables sean llevados ante la justicia”, aseguró la Fiscalía General del Estado de Guerrero mediante un comunicado.