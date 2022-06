Actriz Diana Quijano padece cáncer y pide ayuda para su tratamiento médico

“En la serie a ‘Camila’ le da cáncer de seno y yo acabo de llegar y también me diagnosticaron lo mismo. La única diferencia es que no se llama cáncer, él mío se llama ‘Filiberto’. Y sí, al comienzo yo bromeaba mucho, pero en realidad no quiero que ‘Filiberto’ se quede en mi cuerpo”, expresó Quijano, a quien se le vio afligida por su salud.

Y haciendo referencia a su enfermedad, agregó “voy a hacer lo que sea para que él se vaya y voy a necesitar de tu ayuda”.