Actividad física: un bálsamo a la salud integral

Se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y varios tipos de cáncer. También ayuda a prevenir la hipertensión, a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental.

Además de resaltar estos beneficios, el médico científico, Alejandro Sarmiento hizo mención sobre aquellas personas que han pasado más de 30 años sin realizar actividad física.

A causa del sedentarismo, este grupo ha podido encontrar problemas en su organismo, entre los que se presenta el colesterol, azúcar elevado en sangre y aumento de peso corporal. Sin embargo, ¿es necesario hacer chequeos médicos antes de iniciar una vida activa?

Leer también: El legado de García Márquez se suma al Carnaval de las Artes

“Si es una persona que no tiene una patología, es decir, no tiene una enfermedad, dificultad es respiratorias, inflamaciones, es decir, que no ha presentado estos síntomas en esas actividades perfectamente puede empezar el ejercicio sin tener un concepto inicial y un profesional del área de la salud, pero no puede existir un exceso en estas actividades”.

Para las personas que sufren del corazón, el cardiólogo, Jannes Buelvas, instó en que es necesario llevar a cabo este tipo de actividades.

“Deben realizar actividad física y previa visita a su médico tratante para que le de las instrucciones para que puedan realizarla de manera segura y así disminuir los factores de riesgo cardiovascular que padecen estas personas”.

Leer también: Reconocido actor colombiano habla de su transición de género