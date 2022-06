Acciones que van en contra de una sana alimentación

A sus 23 años, Patricia Almanza acumuló dos años intentando bajar 18 kilos, proceso en el que no tuvo asesoría y padeció afecciones internas en el organismo. “Comía muy poco y a deshoras. Creía que así lo iba a lograr y me daban muchas ganas de vomitar, al punto de que se me terminó bajando la presión. Invito a todos siempre a consultar un médico en estos casos”.