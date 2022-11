67 años del natalicio del Joe Arroyo, un ídolo que sigue vivo

Nayalive Arroyo, hija del fallecido artista, en diálogo con EL HERALDO compartió detalles de las celebraciones de cumpleaños de su padre en las que estuvo presente.

“Siempre le gustaba festejar su cumpleaños en familia. Nosotros éramos detallistas en las distintas celebraciones que hacíamos en familia y por supuesto que en su cumpleaños le dábamos detalles”, expresó la hija.

Nayalive confesó que el Joe no era de realizar grandes celebraciones en sus cumpleaños.

“Él era de celebrar sus cumpleaños con su familia y amigos cercanos, no era de grandes celebraciones”.

La hija del artista recordó una fiesta sorpresa que realizaron al Joe junto a amigos y colegas cercanos.

“Recuerdo una fiesta sorpresa que le organizó mi mamá (Mary), le llevamos mariachis, fueron bastante amigos cercanos, músicos y él estaba muy sorprendido, poder ver a sus colegas más cercanos teniendo en cuenta que la vida de los artistas es muy ocupada y poco tiempo tenían para verse y compartir”.

Nayalive añadió que: “Mi papá era muy humilde, agradecido con sus amigos, él aprovechaba esas reuniones con sus colegas, entre ellos Diomedes, Juan Piña y el Checo Acosta. Esos momentos para mi papá valían mucho”.

Por su parte, Ricardo ‘el Pin’ Ojeda, músico, colega y compadre del Joe se refirió a las reuniones que tenían los más allegados al artista cartagenero en su día de cumpleaños.

“Joe era una persona descomplicada. Junto a la orquesta pasamos muchos cumpleaños juntos y eran momentos muy chéveres. Compartíamos con él y su familia y él siempre muy contento por sentirse acompañado de todas las personas más cercanas”, expresó.

Ojeda confesó que se sorprendió cuando el Joe le pidió que fuera el padrino de una de sus hijas.

“El Joe era una persona única, muy humilde. Realmente me sorprendí cuando me citó y me pidió que le hiciera el favor de bautizarle a su hija, ese día me di cuenta que el Joe me tenía un aprecio especial”.

Finalmente, Ojeda añadió que: “Él era mi llave, un gran músico, colega y amigo. Aprendí mucho de él y se lo agradezco mucho, nosotros los músicos estamos muy agradecidos con él por ese gran legado que él nos dejó. Lo extraño con toda mi alma”.