“El casting fue doloroso porque el director quería que cantara como el Joe"

Al terminar su prueba “el director me dijo ‘me gustó mucho tu actuación pero me preocupa tu canto. Yo me regresé a Cartagena y trataba de no pensar en eso. Pero, Federico me llamó un sábado en la noche que iban a hacerlo conmigo”.

Encarnar al Joe fue un proceso arduo para el actor cartagenero. Uno de los momentos puntuales fue un día que “hacía tanto frío en Bogotá y mi voz en la cabeza me decía "que hago, por qué acepté". Me temblaban las manos. Le dije a Chepe, que me sentía mal”.

Todo eso que sentía, según el mismo Narváez “Tenía físico miedo”, esto debido a que Me sentía presionado por mis propias expectativas. Tuve un ataque de pánico”.

José Luis Rugeles, lo llevó dónde un Chamán quien “me fumó un tabaco entero. Yo también fumé. Cuando pasan las horas me da café y vomité. Cuando estoy ahí en el baño vomitando eso era una escena que estaba en la película y ahí hago clic con el personaje y ya estamos ambos en la misma situación