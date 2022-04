Seis pequeños que se hicieron grandes

‘Simón el bobito’ fue la historia que adentró a Samuel Villanueva en el mundo de la oralidad. Desde muy pequeño su amor por la lectura fue notorio, sin embargo, a los ocho años se conoció narradores contando historias y desde ese momento supo que quería estar haciendo lo mismo.

En su casa, parque o colegio, comenzaba a contar historias a quienes se encontrará en el lugar. Su primer reconocimiento fue en la institución donde estudia cuando compitió con otros niños en un concurso de oralidad y resultó ganador.

Samuel participó en concursos intercolegiales que realiza el Festival Internacional de Cuenteros ‘El Caribe cuenta’, resultando ganador en su tercera oportunidad. Inmediatamente, se incorporó al colectivo de narración oral ‘A narrar se dijo juscarajo’ que dirige la narradora barranquillera Iveth Hernández.

“Me siento muy contento el ser parte del colectivo, estoy muy agradecido con mi profesora Iveth por todo lo que me ha enseñado. Ha sido muy importante en todo mi proceso como narrador, gracias a ella he podido viajar, aprender y seguir haciendo esto que tanto me gusta”, expresó Samuel.

Este pequeño narrador estudia en la Institución Educativa Distrital Técnica Bilingüe Jorge Nicolás Abello, y actualmente es un referente para sus compañeros de grado que al verlo narrar se han interesado en la magia de las historias.El pequeño artista pretende dejarles mensajes por medio de sus historias a niños y niñas que lo escuchan contar. Cuando sube a los escenarios se entrega de tal manera que el público sin distinción de edad quedan atrapados con su narración.