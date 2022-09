50 exposiciones para recordar a Picasso a medio siglo de su muerte

La programación no oculta las zonas oscuras del pintor, entre estas su controvertida relación con las mujeres. En los últimos años, la nueva ola feminista surgida tras el movimiento ‘Me Too’ se ha extendido también al mundo del arte y Picasso no ha salido indemne, aunque la cuestión no es nueva y hay abundante bibliografía.

“¿Se puede separar la vida de la obra de un artista? Yo creo que no. Pero, ¿elementos condenables de una vida nos van a impedir valorar la obra? Tampoco”, señaló Iceta.

La ministra francesa de Cultura, que se ha declarado feminista, abogó por un debate serio y con cuidado. “No podemos resumir su obra a su relación con las mujeres, ha tenido muchos aspectos”.

Su figura, recordó, sigue generando atracción, no solo por su fuerza artística, “también por su fuerza política”. El ‘Guernica’, añadió, encarna el valor democrático del arte y “nos conecta” con lo que sucede en la guerra en Ucrania.

El nieto del artista, Bernard Ruiz-Picasso, cree que el debate “es importante”, siempre y cuando se haga con seriedad. “Las mujeres que vivieron con Picasso no fueron captadas o estaban en la cárcel (...). La gente vive la vida como quiere (...). El debate tiene que ser serio para poder aprender”, declaró.